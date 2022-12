Fragen und Antworten zum Bierhoff-Abschied

Di., 06.12.2022, 13.53 Uhr

Geschäftsführer Oliver Bierhoff hat am Montag nach 18 Jahren beim DFB überraschend seinen Abschied verkündet. Wo liegen die Gründe? Was bedeutet sein Abgang für Bundestrainer Flick? Und wer tritt die Nachfolge an? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Bierhoff-Abschied.

