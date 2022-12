Sieg nach Rückstand im Schlussviertel: Brady schreibt NFL-Geschichte

Di., 06.12.2022, 09.53 Uhr

Der siebenmalige Super-Bowl-Champion Tom Brady hat erneut NFL-Geschichte geschrieben: Beim Last-Minute-Sieg seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints warf der Star-Quarterback in den letzten Sekunden einen Touchdown-Pass auf Rachaad White - es war der 44. Sieg für Brady nach Rückstand im letzten Viertel. Damit zog der 45-Jährige in der ewigen Bestenliste an einer weiteren NFL-Legende vorbei.

