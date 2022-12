Nach WM-Desaster: Süle & Co. ab Mittwoch im BVB-Training

Mo., 05.12.2022, 19.23 Uhr

Niklas Süle, Youssoufa Moukoko und Co. bleibt kaum Zeit, die WM-Enttäuschung zu verarbeiten. Die in Katar bereits ausgeschiedenen Fußball-Nationalspieler des Bundesligisten Borussia Dortmund steigen bereits am Mittwoch wieder ins Training ein. Die klare Botschaft des Vereins: Nach einem bisher unbefriedigenden Saisonverlauf werden beim Tabellensechsten die Zügel angezogen. Die Nationalspieler sollen auch am Freitag mit zum Winter Cup nach Bukarest fliegen.

