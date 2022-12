Mavericks gewinnen im Madison Square Garden

Sa., 03.12.2022, 23.23 Uhr

Die Dallas Mavericks haben in der NBA ihren elften Saisonsieg geholt und damit wieder eine ausgeglichene Bilanz. Bei den New York Knicks siegten die Texaner am Samstag ungefährdet. Topscorer im Madison Square Garden war Mavericks-Starspieler Luka Doncic.

Video: Sport