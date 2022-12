Messi führt Argentinien ins WM-Viertelfinale

Sa., 03.12.2022, 23.23 Uhr

Lionel Messis WM-Traum lebt - der vielleicht beste Fußballer dieser Zeit ist der ultimativen Krönung in seinem 1000. Pflichtspiel einen weiteren Schritt näher gekommen. Keineswegs glanzvoll, aber mit brutaler Effektivität und seinem ersten WM-Tor in einem K.o.-Spiel führte der Superstar Argentinien zu einem Erfolg im ungleichen Duell mit dem Underdog Australien und damit ins Viertelfinale in Katar.

