Messi und Argentinien souverän - auch Polen im Achtelfinale

Mi., 30.11.2022, 23.23 Uhr

Ganz enge Kiste in der Gruppe C: Bis zum Ende des letzten Gruppenspieltags war die Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale der WM in Katar völlig offen. Am Ende steht Argentinien um Superstar Lionel Messi nach einem souveränen 2:0 (0:0) über Polen in der Runde der besten 16 - ebenso wie der Gegner, der sich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen Mexiko durchsetzt. Für die Mittelamerikaner ist das 2:1 (0:0) gegen Saudi-Arabien zu wenig.

