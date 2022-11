Frohms freut sich auf "besonderes" Topspiel gegen Ex-Klub

Mi., 30.11.2022, 19.23 Uhr

Vorfreude auf das Topspiel in der Frauenfußball-Bundesliga: Nationaltorhüterin Merle Frohms vom VfL Wolfsburg erwartet am Samstag eine besondere Partie gegen ihren Ex-Klub Eintracht Frankfurt. Die 27-Jährige sprach zudem über die gestiegene Wertschätzung der Frauen-Bundesliga sowie den Einsatz der französischen Schiedsrichterin Stephanie Frappart beim Spiel der DFB-Elf gegen Costa Rica bei der Männer-WM in Katar.

