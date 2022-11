"Freundinnen fürs Leben": Doorsoun vor Wolfsburg-Rückkehr

Mi., 30.11.2022, 17.24 Uhr

Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga: Am Samstag fordert der Tabellenzweite Eintracht Frankfurt den Spitzenreiter VfL Wolfsburg. SGE-Verteidigerin Sara Doorsoun trifft dabei nicht nur auf ihren Ex-Verein, sondern auch ihre besten Freundinnen. Gegen eine "unfassbare starke" VfL-Mannschaft wollen sich die Eintracht-Frauen nicht verstecken - und Doorsoun selbst ihre beste Freundin auf dem Platz anpöbeln. "Wir spielen Fußball und in diesen 90 Minuten werden wir alles dafür geben, das Spiel zu gewinnen", so die 31-Jährige.

Video: Sport