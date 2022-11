Politik überschattet WM-Spiel zwischen Iran und USA

Mi., 30.11.2022, 13.23 Uhr

Am Rande des WM-Spiels in Doha zwischen dem Iran und den USA kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern der Proteste und Unterstützern der Regierung in Teheran. In der iranischen Hauptstadt sind die Menschen enttäuscht über die 0:1-Niederlage ihres Teams.

