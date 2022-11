Erste WM-Schiedsrichterin: Wer ist Stephanie Frappart?

Mi., 30.11.2022, 13.23 Uhr

Bis zum dritten Spieltag hat es gedauert, am Donnerstag ist es nun endlich so weit: Stephanie Frappart wird als erste Schiedsrichterin ein WM-Spiel bei den Männern leiten - und zwar Deutschlands Gruppenfinale gegen Costa Rica. In den vergangenen dreieinhalb Jahren leitete Frappart als erste Frau ein Spiel der französischen Ligue 1, eine Partie der Champions League und eine Begegnung in der WM-Qualifikation. Bei den meisten ihrer Auftritte auf den großen Bühnen erhielt die Unparteiische gute Kritiken.

