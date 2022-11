Toure wird Teammanager bei Wigan Athletic

Di., 29.11.2022, 17.23 Uhr

Neuer Job für Kolo Toure: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler der Elfenbeinküste ist neuer Teammanager des englischen Zweitligisten Wigan Athletic. Der 41-Jährige, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für den FC Arsenal und Manchester City spielte, unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Zuletzt war der frühere Abwehrspieler als Co-Trainer bei Leicester City und in der Nationalmannschaft tätig. Bei Wigan hat Toure eine schwierige Aufgabe vor sich: Der Aufsteiger steht in der Championship nach 21 Spielen mit nur 23 Punkten auf einem Abstiegsplatz.

