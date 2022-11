Ronaldo im Achtelfinale: Portugal schlägt auch Uruguay

Mo., 28.11.2022, 23.24 Uhr

Ein Vereinsloser im Achtelfinale: Superstar Cristiano Ronaldo fährt mit Portugal bei der WM den nächsten Sieg ein und steht vorzeitig in der K.o.-Runde. Die Selecao gewinnt gegen Uruguay mit 2:0 (0:0) und übersteht damit zum fünften Mal in der WM-Geschichte die Gruppenphase. Gefeierter Held ist diesmal nicht Ronaldo, sondern Bruno Fernandes, der gleich doppelt trifft. Geheimfavorit Uruguay steht hingegen vor dem Aus: Im letzten Spiel gegen Ghana muss ein Sieg her, dazu muss das Team um Luis Suarez auf Schützenhilfe von Portugal hoffen.

Video: Sport