Brasilien-Fans feiern Achtelfinaleinzug an der Copacabana

Mo., 28.11.2022, 21.24 Uhr

Brasilien ist mal wieder im Fußballfieber: Beim Public Viewing an der Copacabana in der Hauptstadt Rio de Janeiro feiern die Fans des fünfmaligen Weltmeisters den späten Siegtreffer von Casemiro (83.) beim knappen 1:0 (0:0)-Sieg gegen die Schweiz und anschließend den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde. Auch der Gruppensieg ist dem Rekordweltmeister nur noch theoretisch zu nehmen.

Video: Sport