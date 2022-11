Vertrag aufgelöst: Kruse und Wolfsburg trennen sich

Mo., 28.11.2022, 19.23 Uhr

Chicago? New York? Oder doch vielleicht Miami? Der Weg für Max Kruse in die USA ist jetzt jedenfalls frei. Der 34-Jährige und der VfL Wolfsburg haben ihr Missverständnis nach einigen Querelen beendet und "sich einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des Vertrags geeinigt", wie der Werksklub am Montag bekannt gab. Damit kann sich Kruse einen neuen Klub suchen. Die Major League Soccer scheint die wahrscheinlichste Option des extravaganten Angreifers zu sein.

Video: Sport