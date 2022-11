ZDF: Rekordquote bei Remis gegen Spanien

Mo., 28.11.2022, 11.23 Uhr

Rekordquote bei der WM in Katar: Das ZDF verzeichnete am Sonntag mit 17,05 Millionen Fans beim 1:1 zwischen Deutschland und Spanien eine Rekordquote im Verlauf des Turniers am Persischen Golf. Der Marktanteil betrug 49,3 Prozent. Das erste deutsche Vorrundenspiel gegen Japan (1:2) hatten in der ARD lediglich 9,23 Millionen in der Live-Übertragung verfolgt.

Video: Sport