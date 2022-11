England enttäuscht: Nur 0:0 gegen die USA

Sa., 26.11.2022, 15.55 Uhr

Kein Zauber, keine Tore - aber dafür viel Glück: Mitfavorit England ist bei der WM nach einer enttäuschenden Vorstellung gegen die USA nicht über ein mageres 0:0 hinausgekommen und hat damit den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Während die Three Lions vieles vermissen ließen, hätten Christian Pulisic und Co. die Sensation verdient gehabt. Am Dienstag kommt es in der Gruppe B nun zu einem Thriller im Kampf um die nächste Runde: Alle vier Teams haben Chancen.

