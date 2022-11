Miese Quoten für ARD und ZDF bei der WM: Das steckt dahinter

Früher war nicht nur mehr Lametta, früher war auch mehr Anarchie. Fußball im ARD-Morgenmagazin - das wirkte ähnlich wie eine Tasse starker Kaffee. Bei der EM 2016, als das "MoMa"-Team eine eigene Tour de France mit Wohnmobilen unternahm. Bei der WM 2018, als aus dem ostfriesischen Örtchen Rußland berichtet wurde. Oder bei der EM 2021, als das bayerische Veitshöchheim, seit dem Brexit geografischer Mittelpunkt der EU, zum zentralen Ort der Berichterstattung des europaweit ausgetragenen Turniers auserkoren wurde.

Nun, bei der WM 2022, ist die Ortswahl nicht ganz so kreativ. Moderator Peter Großmann berichtet aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das Rezept ähnelt dem der Vorjahre. Zurückgeblickt wird auf das Geschehen vom Vortag und vorausgeschaut auf die kommenden Partien.

Das Besondere fehlt

Es gibt Live-Schalten ins deutsche Mannschaftsquartier und Interessantes aus den Sozialen Medien. Als Experten im Fußballmuseum an Großmanns Seite: die frühere Fußball-Nationalspielerin Turid Knaack und Weltmeister Olaf Thon. Nicht mehr dabei: die Leichtigkeit, die Heiterkeit der Vorjahre. Das Besondere. Diese Momente, in denen es mitunter herrlich gaga zuging, wenn Reporter Yared Dibaba beispielsweise das Orchester der Bundeswehr-Kaserne in Veitshöchheim Nationalhymnen vorspielen ließ.

Mehr TV-Kritik zur WM 2022 in Katar gibt es hier

Diesmal geht es gesitteter und ernster zu, was allgemein zur getrübten WM-Stimmung in Deutschland passt. Gaga ist so einiges bei diesem Turnier in Katar, lustig aber nur wenig. Somit passt der Ton diesmal: konzentrierte und sachliche Analysen statt ausgelassener Sommerlaune. Hoffen wir, dass 2024 bei der Heim-EM wieder mehr Lockerheit im Spiel ist. Und auch wieder eine Prise Anarchie.