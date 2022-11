BVB trotz Weiterkommen ernüchtert: "Keine richtig gute Leistung"

Do., 03.11.2022, 05.23 Uhr

Das Achtelfinale erreicht und doch nicht zufrieden: Nach dem Punktgewinn in Kopenhagen (1:1) erkennt BVB-Coach Edin Terzic, dass "wir wieder bessere Leistungen zeigen müssen, um in die nächste Runde einzuziehen." Weil Stars wie Bellingham, Moukoko und Brandt geschont wurden, trat der BVB mit einer vermeintlichen B-Elf an. Der Punkt gegen den Gruppenletzten aus Dänemark ist dennoch zu wenig. Die Auswechslungen von Gregor Kobel und Mats Hummels seien indes reine Vorsichtsmaßnahmen: "Wir wollten 0,0 Risiko eingehen. Es sieht nicht wild aus."

