Kramer gelassen vor Duell mit Alonso: "Wird nicht alles auf links gedreht"

Do., 06.10.2022, 14.53 Uhr

Trainer Frank Kramer vom Bundesligisten Schalke 04 geht gelassen in das Duell mit Bundesliga-Debütant Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen. Der 50-Jährige lobte die Qualität seines Gegenübers in dessen aktiver Laufbahn und äußerte sich zudem zur Kritik an seiner eigenen Person.

