Indonesischer Präsident nach Stadionkatastrophe in Malang

Mi., 05.10.2022, 10.53 Uhr

Nach der Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion ist Präsident Joko Widodo nach Malang gereist, um die Angehörigen der Opfer und Überlebende zu treffen. Er kündigte eine Überprüfung aller Fußballstadien des Landes an und versprach, die Ursache für eine der tödlichsten Katastrophen in der Geschichte des Fußballs zu finden. Am Vorabend fand vor dem Stadion eine Gedenkveranstaltung statt.

