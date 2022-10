NFL: Eberle bei den Detroit Lions entlassen

Mi., 05.10.2022, 10.53 Uhr

"Keine Ausreden, ich war am Wochenende einfach nicht gut genug." Der deutsche Kicker Dominik Eberle ist nach nur einem Spiel bei den Detroit Lions entlassen worden. Bei der Niederlage am Wochenende gegen die Seattle Seahawks versiebte der 26-Jährige gleich zwei Extrapunkt - eigentlich eine der leichtesten Aufgaben für einen Kicker. Seit 2020 ist der gebürtige Nürnberger in der NFL, stand bislang schon bei fünf verschiedenen Teams unter Vertrag und kommt bislang aber nur auf zwei Einsätze.

