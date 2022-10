Frankfurt holt Punkt gegen Tottenham - Leverkusen verliert

Eintracht Frankfurt hat auf der Traumreise durch Europa erneut den erlösenden ersten Heimsieg in der Königsklasse verpasst. Die lange überzeugenden Hessen mussten sich mit einem 0:0 gegen Tottenham Hotspur um Starstürmer Harry Kane begnügen, bleiben aber dennoch in der engen Gruppe D voll im Rennen ums Achtelfinale. Bayer Leverkusen hat derweil einen für Trainer Gerardo Seoane immens wichtigen Sieg in der Champions League verpasst.

