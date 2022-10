Seoane vor persönlichem Endspiel: "Kann mit Situation gut umgehen"

Mo., 03.10.2022, 22.23 Uhr

Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen steht unter Druck, in der Champions League muss beim FC Porto unbedingt ein Sieg her. Trotz der prekären Lage geht der Trainer gelassen in sein persönliches Endspiel am Mittwoch in Portugal.

