Kimmich und Müller positiv auf Corona getestet

Sa., 01.10.2022, 18.53 Uhr

Die beiden Nationalspieler Thomas Müller und Joshua Kimmich sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab ihr Klub Bayern München am Samstagabend bekannt. Beide Spieler seien symptomfrei und befänden sich in häuslicher Isolation, sind somit aber fraglich für das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund in der kommenden Woche.

Video: Sport