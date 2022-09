Bayern in der Krise: "Müssen nicht alles umkrempeln"

Do., 29.09.2022, 18.23 Uhr

Der FC Bayern steckt nach vier Spielen ohne Sieg in der Krise, viel ändern will Julian Nagelsmann aber nicht. "Wir müssen nicht alles umkrempeln", sagte der Trainer des Rekordmeisters. Auch das Formtief von Starneuzugang Sadio Mané lässt Nagelsmann kalt. Der Senegalese müsse einfach "umsetzen, was wir wollen", erklärte der Coach.

