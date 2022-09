DFB-Team enttäuscht: "Wissen, dass wir mehr zeigen müssen"

Sa., 24.09.2022, 10.23 Uhr

Aus in der Nations League, erste WM-Generalprobe missglückt: Die Stimmung im DFB-Team ist nach dem 0:1 gegen Ungarn angespannt. "Wir wissen, dass wir mehr können und auch mehr zeigen müssen", sagt Ilkay Gündogan. Im Kracher am Montag gegen England soll nun eine Leistungssteigerung her.

Video: Sport