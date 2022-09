103 Länderspiele: Arnautovic stellt Rekord von Herzog ein

Fr., 23.09.2022, 10.24 Uhr

Marko Arnautovic ist in Österreich zum Rekordnationalspieler aufgestiegen. Der 33-Jährige vom FC Bologna stand am Donnerstagabend in der Nations League in Paris gegen Frankreich (0:2) in der Startelf und absolvierte sein 103. Länderspiel - damit zog er mit Andreas Herzog gleich. Am Sonntag im Heimspiel gegen Kroatien könnte Arnautovic die historische Bestmarke übertreffen.

