Nations League: Frankreich besiegt Rangnicks Österreicher

Do., 22.09.2022, 22.53 Uhr

Weltmeister Frankreich findet zwei Monate vor dem WM-Auftakt in Katar so langsam in die Spur. Das ersatzgeschwächte Team von Nationaltrainer Didier Deschamps gewann sein Nations-League-Spiel gegen Österreich um Teamchef Ralf Rangnick mit 2:0 und darf nach dem ersten Saisonsieg auf den Verbleib in der A-Liga hoffen.

Video: Sport