Lewandowski will Ukraine-Armbinde bei WM tragen

Di., 20.09.2022, 20.53 Uhr

Weltfußballer Robert Lewandowski will bei der WM in Katar eine Kapitänsbinde in den Nationalfarben der Ukraine tragen. Das kündigte der Pole nach einem Treffen mit dem ukrainischen Idol Andrij Schewtschenko an, der ihm die blau-gelbe Binde als Geschenk überreicht hatte.

