Russland fehlt bei EM-Auslosung - Belarus dabei

Di., 20.09.2022, 18.24 Uhr

Russland wird als Folge des Ukraine-Krieges wie erwartet nicht an der Auslosung der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland teilnehmen. Das bestätigte die UEFA. Nachbar Belarus wird bei der Gruppenauslosung am 9. Oktober in Frankfurt dagegen dabei sein.

