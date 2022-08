Nächste Medaille nach WM-Bronze? Für Lückenkemper "ist vieles möglich"

Fr, 12.08.2022, 18.53 Uhr

Gina Lückenkemper konnte mit der 4x100m Staffel bei der WM in Eugene die Bronzemedaille gewinnen. Bei der EM in München möchte die 25-Jährige nun ihrer "erfolgreichsten Saison" die Krone aufsetzen. Über eine Medaille wollte die Leichtathletin nicht sprechen, dennoch sei in München "vieles möglich".

