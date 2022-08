Bahnrad: EM-Titel für Gold-Vierer von Tokio

Fr, 12.08.2022, 18.23 Uhr

Traumstart für die deutschen Bahnrad-Asse bei den Europameisterschaften in München: Der Gold-Vierer von den Olympischen Spielen in Tokio hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich den nächsten Titel in der Mannschaftsverfolgung gesichert. Es war die erste deutsche Goldmedaille bei der Multi-EM.

