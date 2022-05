Wie 2014: Bartels kommentiert WM-Finale in Katar

Fr, 06.05.2022, 17.22 Uhr

Der emotionale Kommentar von Tom Bartels zum Götze-Siegtor im WM-Finale 2014 klingt vielen Fans heute noch in den Ohren - das Finale am 18. Dezember in Katar wird der ARD-Reporter erneut kommentieren. Auch für Frauen-Power ist gesorgt.