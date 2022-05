NHL: Sturm mit Vorlage beim Siegtor gegen Nashville

Fr, 06.05.2022, 09.09 Uhr

Nico Sturm steht in den Play-offs der NHL vor dem Einzug in die zweite Runde. Mit Colorado Avalanche gewann der 27-Jährige gegen die Nashville Predators mit 2:1 nach Verlängerung und führt damit in der Best-of-seven-Serie mit 2:0. Die nächsten beiden Duelle finden am Samstag und Montag in Nashville statt.