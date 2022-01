Nach Abgang: NFL-Skandalprofi Brown erhebt Vorwürfe gegen Ex-Coach

Do, 06.01.2022, 13.23 Uhr

Nach seinem aufsehenerregenden Abgang hat NFL-Skandalprofi Antonio Brown schwere Vorwürfe gegen seinen Ex-Trainer Bruce Arians erhoben. Dieser hätte ihn während des Spiels der Tampa Bay Buccaneers bei den New York Jets am Sonntag zwingen wollen, aufs Feld zu gehen, obwohl Brown an einer Knöchelverletzung leide. Wegen dieser soll er in Kürze operiert werden.