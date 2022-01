Nach dramatischer Nacht: Australien weist Djokovic ab

Do, 06.01.2022, 08.36 Uhr

Serbiens Tennisstar Novak Djokovic ist beim Versuch der Australien-Einreise wegen eines ungültigen Visums abgewiesen worden. Der impfskeptische Serbe wurde bei seiner Ankunft am späten Mittwoch von Grenzbeamten aufgegriffen und befindet sich derzeit offenbar in einem Quarantäne-Hotel für Einwanderer in Melbourne. Der Weltranglistenerste geht juristisch gegen seine geplante Abschiebung vor.