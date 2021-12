Draisaitl wieder nur Zuschauer: NHL-Stars fliegen nicht nach Peking

Mi, 22.12.2021, 17.01 Uhr

Wie schon in Pyeongchang 2018 werden auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking keine Profis aus der NHL auflaufen. Die NHL und die Spielergewerkschaft NHLPA gaben am Mittwoch wie erwartet bekannt, dass Leon Draisaitl und Co. erneut beim Großevent fehlen werden.