Hamilton gewinnt Chaos-Rennen in Saudi-Arabien vor Verstappen

So, 05.12.2021, 21.09 Uhr

Die WM-Entscheidung in der Formel 1 fällt am kommenden Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Rekordweltmeister Lewis Hamilton gewann am Sonntag das chaotische vorletzte Saisonrennen in Saudi-Arabien und verhinderte den vorzeitigen Titelgewinn durch seinen Rivalen Max Verstappen, der Zweiter wurde. Die beiden Konkurrenten gehen damit punktgleich ins finale Rennen.