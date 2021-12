Corona-Verdacht bestätigt: S04-Coach Grammozis positiv getestet

Fr, 03.12.2021, 11.00 Uhr

Trainer Dimitrios Grammozis von Schalke 04 hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der tags zuvor vorgenommene Test ergab einen positiven Befund, teilte der Bundesliga-Absteiger am Freitag mit. Der Coach bleibt in häuslicher Isolation, in der er sich wegen erkältungsähnlicher Symptome bereits seit dem vergangenen Wochenende befindet.