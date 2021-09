Völler stellt klar: Wirtz besitzt keine Ausstiegsklausel

So, 12.09.2021, 14.03 Uhr

Ausnahmetalent Florian Wirtz besitzt keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Bayer Leverkusen. Das machte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler am Sonntag klar. Der 18-Jährige, der noch bis 2026 an den Werksklub gebunden ist, würde bei einem Transfer also sehr teuer werden.