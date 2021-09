Trotz Brutalo-Foul: Messi und Argentinien sicher auf WM-Kurs

Fr, 03.09.2021, 12.06 Uhr

Im Gleichschritt marschieren Argentinien und Brasilien unbeirrt Richtung WM-Endrunde 2022 in Katar. Superstar Lionel Messi war dabei gegen Venezuela auch von einem brutalen Foul nicht zu stoppen. Am Sonntag steigt der Superclásico in Brasilien.