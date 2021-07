Bayern-Präsident Hainer: Lewandowski bleibt "definitiv"

Mi, 28.07.2021, 18.12 Uhr

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat in der Zukunftsfrage von Weltfußballer Robert Lewandowski ein Machtwort gesprochen. Lewandowski, der zuletzt mit deutlichem Vorsprung zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt wurde, werde in den kommenden beiden Spielzeiten "auf jeden Fall" in München bleiben.