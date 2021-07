Im Nervenkrimi zu Kanu-Bronze: Tasiadis jubelt bei Olympia

Mo, 26.07.2021, 09.27 Uhr

Slalom-Kanute Sideris Tasiadis hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewonnen. Im Canadier-Einer landete der 31-Jährige hinter Benjamin Savsek sowie Lukas Rohan und holte damit die dritte deutsche Medaille in Japan. Für Tasiadis ist es nach Silber in London 2012 die zweite Podestplatzierung bei Olympia.