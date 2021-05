Nervenkrimi im Abstiegskampf - Drei Teams müssen weiter zittern

Sa, 15.05.2021, 18.23 Uhr

Der Abstiegskampf in der Bundesliga bleibt bis zum letzten Spieltag hochspannend. Während Mainz, Hertha und Augsburg gerettet sind, müssen Bielefeld, Bremen und vor allem Köln weiter zittern. Der finale Showdown steigt am letzten Spieltag in drei Fernduellen.