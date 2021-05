SID-Informationen: Champions-League-Finale nach Porto verlegt

Mi, 12.05.2021, 12.23 Uhr

Das Endspiel der Champions League wird erneut nicht wie geplant in Istanbul stattfinden. Nach Informationen des SID wird die UEFA stattdessen am Donnerstag das portugiesische Porto als neuen Austragungsort für das am 29. Mai vorgesehene Finale vorstellen.