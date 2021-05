Hrubesch vor HSV-Debüt: "Kratzen, beißen, Gas geben"

So, 09.05.2021, 15.54 Uhr

Neutrainer Horst Hrubesch geht optimistisch in sein Debüt auf der Bank des Hamburger SV. Trotz der fünf Spiele in Serie ohne Sieg zuletzt und Platz fünf in der Tabelle schenkt Hrubesch den Aufstieg noch nicht ab.