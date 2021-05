Formel 1: Hamilton holt 100. Pole Position seiner Karriere

Sa, 08.05.2021, 16.57 Uhr

Weltmeister Lewis Hamilton hat in Barcelona den nächsten Meilenstein seiner Formel-1-Karriere erreicht. Der Brite im Mercedes eroberte am Samstag zum 100. Mal die Pole Position und geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien am Sonntag.