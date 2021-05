Nach Corona-Zwangspause: DEB-Team zurück im Eistraining

Do, 06.05.2021, 19.28 Uhr

Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist nach zwei Tagen Zwangspause aufgrund eines Coronafalls im Trainerstab aufs Eis zurückgekehrt. Am Freitag und am Samstag stehen in Nürnberg die letzten beiden Testspiele vor der WM gegen Belarus an. Die letzte Chance für die Nationalspieler, sich zu empfehlen.