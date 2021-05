Im Biergarten: Chelsea-Fans feiern Einzug ins CL-Finale

Do, 06.05.2021, 09.51 Uhr

Gemeinsamer Jubel in London, kollektive Enttäuschung in Madrid: Trotz der Corona-Pandemie haben Fans des FC Chelsea den Einzug des Teams von Thomas Tuchel ins Champions-League-Finale feuchtfröhlich in einem Biergarten gefeiert. Auch in Madrid verfolgten Real-Anhänger das 0:2 in einer Sportbar.