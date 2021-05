Olympia-Test: Halbmarathon in Sapporo - "Bitte nicht hinsehen"

Mi, 05.05.2021, 14.22 Uhr

Als Testlauf für die Olympischen Spiele ist in Sapporo unter strengen Sicherheitsmaßnahmen ein Halbmarathon veranstaltet worden. "Bitte sehen Sie sich das Rennen nicht an", stand auf Schildern, die Ordnungskräfte in den Straßen um den Hals trugen. Grund dafür waren die Corona-Infektionszahlen in Japan.